У Буша в Римі зламався лімузин, але неприємності на цьому не закінчилися

Лімузин Джорджа Буша, на якому він роз`їжджав Римом під час візиту, зламався.

Як повідомили представники американського посольства, машина власника Білого дому через неполадки в моторі зупинилася в центрі Риму, неподалык від знаменитого фонтану "Треві". Американський президент вимушений був пересісти на інший лімузин.

Проте сюрпризи на цьому не закінчилися - нова машина виявилася дуже великою і не змогла в`їхати у ворота американського посольства. Бушу довелося вийти з автомобіля і пішки дійти до дипломатичного представництва.

До цього журналістів здивувала перша леді Америки Лора Буш. Милуючись панорамою міста з Квірінальського пагорба, вона запитала: "Ну і де ж ці сім римських пагорбів?", повідомляє РІА новини.

Неприємності переслідують президента США з п`ятниці, коли під час саміту "великої вісімки" в німецькому Хайлігендаммі йому стало зле, і він не зміг взяти участь в роботі G8. Лікарі виявили у Буша легкий розлад шлунку.