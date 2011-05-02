Лівія обіцяє відновити розбиті посольства своїм коштом

Лівійська влада в неділю висловили співчуття у зв`язку з нападами на посольства західних країн у Тріполі, повідомляє Reuters, з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ країни Халеда Каїма (Khaled Kaim).

За його словами, поліцейським не вдалося впоратися з натовпом, обуреним авіанальотом НАТО, в результаті якого загинули родичі лівійського лідера Муамара Каддафі.

Як повідомив Каїм, у неділю були розгромлені британське й італійське посольства, а також департамент консульської служби посольства США. За його словами, лівійське керівництво оцінить завдану дипломатичним місіям шкоду і проведе ремонтно-відбудовні роботи.