Директор ЦРУ впевнений, що "Аль-Каїда" помститься

Міжнародне терористичне угруповання "Аль-Каїда" "майже напевно" намагатиметься помститися за знищення американськими військовослужбовцями Усами бен Ладена.

Про це заявив сьогодні директор ЦРУ Леон ПАНЕТТА, передає РІА «Новости».

"Хоча бен Ладен мертвий, "Аль-Каїда" не померла. Терористи майже напевно спробують помститися за нього, і ми повинні залишатися і залишимося пильними і рішучими", - сказав Л.ПАНЕТТА.