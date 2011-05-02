Директор ЦРУ впевнений, що "Аль-Каїда" помститься

18:08, 02 травня 2011
Світ
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"Ми повинні залишатися пильними"

Міжнародне терористичне угруповання "Аль-Каїда" "майже напевно" намагатиметься помститися за знищення американськими військовослужбовцями Усами бен Ладена.

Про це заявив сьогодні директор ЦРУ Леон ПАНЕТТА, передає РІА «Новости».

"Хоча бен Ладен мертвий, "Аль-Каїда" не померла. Терористи майже напевно спробують помститися за нього, і ми повинні залишатися і залишимося пильними і рішучими", - сказав Л.ПАНЕТТА.

 

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