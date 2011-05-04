Члени сім'ї бен Ладена перебувають "у надійних руках"

Члени сім`ї знищеного в Пакистані Усами бен Ладена перебувають "у надійних руках" і за ними стежать належним чином, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заяву пакистанського МЗС.

"Були порушені питання про місце перебування членів сім`ї Усами бен Ладена. Всі вони (родичі) в надійних руках, і за ними стежать відповідно до закону. Деякі з них потребували медичної допомоги і одержали її в кращих медустановах, наскільки це було можливо", - наводить агентство слова із заяви.

Як наголошується в документі, батьки бен Ладена потім будуть відправлені на батьківщину - до Саудівської Аравії.

Армійський спецназ США знищив бен Ладена в ніч на понеділок у фортифікованому будинку в м. Абботабад за 50 кілометрах від пакистанської столиці Ісламабаду. Бен Ладен був застрелений у голову при спробі опору. ДНК-тест підтвердив особу. Всього в будинку було вбито чотири особи. Імовірно, один з убитих був сином бен Ладена.