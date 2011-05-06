У Британії підбивають підсумки місцевих виборів

У Великій Британії підбивають підсумки виборів депутатів парламентів Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії, депутатів місцевих рад, а також референдуму щодо зміни виборчої системи, повідомляє Бі-бі-сі.

Підрахунок голосів триватиме кілька днів. Проте експерти прогнозують, що найбільших втрат в англійських місцевих радах зазнають партії, які входять до правлячої коаліції.

Опозиційна Лейбористська партія, натомість, готова відіграти втрачені раніше позиції в муніципальних органах влади.