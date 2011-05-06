У Британії підбивають підсумки місцевих виборів
08:17, 06 травня 2011Світ
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Правлячі партії зазнають втрат
У Великій Британії підбивають підсумки виборів депутатів парламентів Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії, депутатів місцевих рад, а також референдуму щодо зміни виборчої системи, повідомляє Бі-бі-сі.
Підрахунок голосів триватиме кілька днів. Проте експерти прогнозують, що найбільших втрат в англійських місцевих радах зазнають партії, які входять до правлячої коаліції.
Опозиційна Лейбористська партія, натомість, готова відіграти втрачені раніше позиції в муніципальних органах влади.
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