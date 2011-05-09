190 чоловік потрапили під військовий суд за бійку християн і мусульман

У Єгипті перед військовим судом постануть 190 осіб у зв`язку з міжрелігійними зіткненнями в Каїрі, передає Reuters з посиланням на заяву Вищої ради військового командування Збройних сил країни. "Вища військова рада ухвалила направити всіх, хто був арештований в ході вчорашніх подій, до Верховного військового суду", - мовиться в заяві.

За останніми даними, у зіткненнях між мусульманами і християнамі-коптами, які сталися в ніч на суботу в західних районах Каїра, загинули 10 людей, ще 186 постраждали, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Конфлікт перейшов у силову стадію, після того, як ультраконсервативні мусульмани вийшли з протестами на вулиці міста, звинувачуючи хрістиян-коптів у викраданні дружини священика.