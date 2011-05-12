Сини бен Ладена нагадують ООН про Хусейна і Мілошевича

Сини лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, вбитого американцями в Пакистані, закликали ООН розслідувати обставини загибелі батька, йдеться в заяві, яка надійшла до The New York Times.

У документі наголошується, що вбивство бен Ладена, який на той момент був беззбройний, стало порушенням базових принципів права. Сини терориста дивуються, чому їх батька не можна було взяти живим і судити, як іракського лідера Саддама Хусейна і президента Югославії Слободана Мілошевича. На думку синів терориста, убивши їх батька, американці знехтували презумпцією невинності.

Автори заяви також обурені тим, що під час операції американці відкрили вогонь по членах сім`ї лідера "Аль-Каїди". Сини бен Ладена також вимагають від пакистанської влади відпустити трьох його вдів і кількох дітей.

Заява підписана тільки одним із синів бен Ладена - Омаром, який, імовірно, виступає і від імені трьох інших дорослих синів лідера "Аль-Каїди". Омар засуджував терористичну діяльність батька, зауважує Лента.ру. У 1999 році він виїхав з Афганістану разом з матір`ю.