У Франції призначено дату президентських виборів

У Франції оголошена дата наступних президентських виборів. Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на міністра у справах бюджету країни Франсуа Барвена (Francois Baroin), перший тур відбудеться 22 квітня 2012 року, другий - 6 травня.

Також стали відомі терміни проведення виборів в обидві палати парламенту. Вибори до Сенату (верхньої палати) відбудуться 25 вересня 2011 року, а депутатів обиратимуть 10 і 17 червня 2012 року, розповів Барвен.

Як прогнозують аналітики, нинішній президент, представник правоцентристів Ніколя Саркозі, висуне свою кандидатуру на другий п`ятирічний термін. Основними його опонентами в президентській гонці будуть кандидати від Соціалістичної партії - ймовірно, глава МВФ Домінік Стросс-Кан - і ультраправого "Національного фронту", від якого на вибори піде глава НФ і донька його засновника Жана-Марі Ле Пена, - Марін.

Попередні дослідження показують, що довіра виборців до соціалістів, і, зокрема, до Стросс-Кана, істотно вища, ніж до правлячих правоцентристів. Більше того, замість Саркозі французи з більшим бажанням побачили б у кріслі президента Марін Ле Пен, пише Лента.ру.

За даними опитувань, у травні рейтинг нинішнього президента піднявся до 32 пунктів. У попередньому місяці цей показник досяг історичного мінімуму в 30 пунктів, попри поступове відновлення економіки країни.