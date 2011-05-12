Данія відновить прикордонний і митний контроль

Уряд Данії ухвалив відновити прикордонний і митний контроль на внутрішньоєвропейських кордонах з Німеччиною і Швецією. Про це, як повідомляє Agence France-Presse, 11 травня заявив міністр фінансів країни. За його словами, рішення пов`язане із зростанням злочинів, здійснених приїжджими з інших країн. Щоб подолати цю проблему, влада обладнала прикордонні КПП новими електронними системами, включно з приладами для визначення номерів машин.

За даними Associated Press, уряд також планує збудувати нові КПП на дорогах, а також у морських портах і аеропортах. На ці заходи з бюджету виділено 270 мільйонів крон (близько 52 мільйонів доларів).

При цьому міністр наголосив, що перевірки будуть вибірковими, отже, дії уряду не порушують умов Шенгенської угоди. За словами міністра, прикордонний і митний контроль поновиться протягом трьох тижнів.

Раніше, нагадує Лента.ру, кілька країн - учасниць Шенгену заявили про необхідність переглянути принципи роботи угоди про відкриті кордони. Це було пов`язано з різким збільшенням потоку біженців з країн Північної Африки, викликаним зміною влади в Тунісі та громадянською війною в Лівії.