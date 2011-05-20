Голови урядів СНД відклали питання про зону вільної торгівлі

У Мінську відбулося засідання Ради голів урядів СНД - в рамках Євразійського економічного співтовариства і Вищого органу Митного союзу, повідомляє Радіо Свобода. Було вирішено, зокрема, відкласти ухвалення договору про створення зони вільної торгівлі, оскільки деякі питання не вдалося погоджувати.

Серед іншого обговорювалося надання Білорусії стабілізаційного кредиту. Білоруська сторона вже заявила, що умови кредиту з Антикризового фонду ЕврАзЕС у розмірі трьох-трьох з половиною мільярдів доларів узгоджені з Росією.

Кредит Білорусії - одна з тем майбутніх переговорів прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна і президента Білорусії Олександра Лукашенко.

Зустріч президента Білорусії Лукашенка з Путіним проходить у четвер увечері в заміській резиденції голови білоруської держави. Лукашенко і Путін на початку зустрічі зробили спільну прогулянку по резиденції.

Як повідомили РІА Новости в оточенні російського прем`єра, президент Білорусії і прем`єр РФ планують продовжити спілкування в неформальній обстановці. Серед актуальних тим, які вони обговорять, буде, як очікується, питання про надання кредиту Мінську, сказав співрозмовник агентства.