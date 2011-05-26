Білий дім: пропозиції Лівії не заслуговують довіри

Адміністрация США вважає, що остання пропозиція Лівії, надіслана урядам країн Європи, в якій окреслено ініціативу припинення військових дій, не заслуговує на довіру. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Бен Родс у французькому Довілі, де сьогодні відкрилася зустріч лідерів "Великої вісімки", передає Associated Press.

За його словами, такі пропозиції повинні бути підкріплені діями, але поки влада Джамахірії не дотримується резолюцію Ради Безпеки ООН.

Раніше сьогодні неназваний представник Іспанії повідомив про те, що керівництву більшості країн Європи голова уряду Лівії Багдаді Алі аль-Махмуді надіслав пропозицію про припинення вогню, нагадує РосБізнесКонсалтинг.