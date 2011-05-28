Коморовський сподівається на інтеграцію України із західним світом

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сподівається на подальшу інтеграцію України із західним світом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Варшаві в cуботу після зустрічі з президентом США Бараком ОБАМОЮ.

Глава польської держави повідомив, що серед питань, які він обговорював з американським президентом, була східна політика.

«Я би хотів, аби Україна була державою, яка послідовно – може необов’язково дуже ефектно - але прагнула поглиблювати свої зв’язки із західним світом», - сказав він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ дуже позитивно оцінив те, що під час саміту президентів Центральної Європи дійшло до зустрічі президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента США Барака ОБАМИ.

Він також зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ задекларував готовність України пристосовуватися до стандартів західного світу.

“Україна на саміті не була предметом занепокоєння, а активним учасником дискусії”, - зазначив Б.КОМОРОВСЬКИЙ і додав, що Польща надалі буде підтримувати євроатлантичну інтеграцію українців.

Як повідомляв УНІАН, вчора В.ЯНУКОВИЧ взяв участь в роботі 17-го саміту президентів Центральної Європи, в рамках якого відбулася робоча вечеря учасників саміту із президентом США Б.ОБАМОЮ.