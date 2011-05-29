Президент Польщі: Україна не була предметом дискусії або занепокоєння

Польща вважає своїм обов`язком допомогти Україні наблизитися до Європи та європейських стандартів.

Про це заявив на прес-конференції у Варшаві Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ після переговорів із Президентом США Бараком ОБАМОЮ, передає РІА «Новости».

"Україна на саміті не була предметом дискусії або занепокоєння, а була суб`єктом, і суб`єктом активним", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ. (Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вчора представляв країну на саміті країн Центральної та Південно-східної Європи у Варшаві).

"Були далекоглядні висловлювання про процес наближення України до вимог євроінтеграції, а також питання, що стосуються розвитку демократії в цій країні. Приймаємо це із задоволенням і ставитимемося до цього як до великого обов`язку для Польщі. Йдеться про продовження зусиль у справі наближення України до стандартів західного світу", - сказав польський Президент.