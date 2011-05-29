Путін: Росія скасовує заборону на експорт зернових

Росія з 1 липня скасовує заборону на експорт зернових.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ.

«З 1 липня цього року ми знімаємо заборону на експорт зернових», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, скасування заборони на експорт теж є одним із заходів підтримки сільгоспвиробників, у яких є сьогодні експортний потенціал.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня 2010 року. Зокрема, заборону встановлено на вивіз пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного й пшенично-житнього.