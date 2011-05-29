У Москві помер президент Абхазії

Президент невизнаної республіки Абхазія Сергій Багапш помер у Москві, повідомив РІА "Новости" співрозмовник адміністрації президента.

Багапш був прооперований в Москві в клінічній лікарні F83 ФМБА Росії через проблеми з правою легенею.

У середині травня абхазькому лідерові зробили відеоторакоскопічну операцію на правій легені з приводу бульозної емфіземи, що ускладнилася спонтанним розривом легені з розвитком правостороннього пневмотораксу. Після операції в управлінні інформації при президентові Абхазії повідомляли, що його стан задовільний.

На період операції Багапша обов`язки президента Абхазії виконував віце-президент Олександр Анкваба.

Сергію Багапшу було 62 роки. Він народився 4 березня 1949 року в Сухумі.