На багатостраждальну Японію обрушився тайфун
13:59, 29 травня 2011Світ
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Що буде з Фукусімою?
На південний захід Японії насувається тайфун "Сонгда".
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, припинено водо- і електропостачання сотень тисяч будинків. Японська влада попередила про можливі обвали і повені.
Тайфун рухається в північному напрямі, і надійшли повідомлення про вірогідні сильні зливи в префектурі Фукусіма. Керівництво сильно постраждалої АЕС «Фукусіма-1» стверджує, що вони не готові до таких погодних умов.
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