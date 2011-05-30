Хто винен у масовому отруєнні огірками?

Іспанський уряд має намір зажадати від Євросоюзу компенсації шкоди через підозри в тому, що заражені інфекцією огірки, які призвели до отруєння сотень людей і до загибелі 12 з них, привезені саме з Іспанії. Про це, як повідомляє Agence France-Presse, заявила міністр сільського господарства Іспанії Роса Агілар (Rosa Aguilar).

За її словами, всій сільськогосподарській галузі Іспанії завдано значної шкоди, постраждав сам бренд країни. Агілар додала, що використає будь-яку можливість для отримання допомоги в рамках Світової організації торгівлі.

Скандал, пов`язаний з масовим зараженням огірків штамом Enterohaemorrhagic E. coli в Європі, став розвиватися з кінця минулого тижня, нагадує Лента.ру. Спочатку експерти з берлінського інституту імені Роберта Коха (RKI) застерегли від вживання в їжу овочів з північних регіонів Німеччини, але потім з`ясувалося, що масове отруєння було викликане партією огірків з Іспанії.

За останні кілька днів інфекція поширилася на кілька країн. В Іспанії стверджують, що поки не доведено, чи з`явилася інфекція в овочах саме в Іспанії - можливо, огірки були заражені при транспортуванні.