У Сербії заборонили неонацистський фронт

Конституційний суд Сербії заборонив діяльність і політичну рекламу неонацистської організації Національний фронт, передає Лента.ру з посиланням на AFP. Судді також зобов`язали владу країни добитися виконання цього рішення.

"Нацистська ідеологія неприйнятна в демократичному суспільстві на зразок нашого і абсолютно суперечить нашій культурно-історичній спадщині", - заявила міністр юстиції Сербії Снежана Малович, коментуючи рішення КС.

Лідер Національного фронту Горан Давидович, якого соратники звуть "фюрер", в квітні 2010 року втік з Сербії, рятуючись від кримінального переслідування. Як нагадує агентство, його заарештували в Німеччині й екстрадіровалі на батьківщину, де він одержав рік в`язниці за розпалювання расової, національної і релігійної ворожнечі.