Снаряди "Градів" почали вибухати в підземних сховищах

Снаряди від реактивної системи залпового вогню "Град" почали вибухати в підземних сховищах на арсеналі в Удмуртії, повідомив РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах регіону.

"Снаряди від реактивної системи залпового вогню "Град" почали вибухати в сховищах, які розташовані під землею цього арсеналу", - сказав співрозмовник агентства.

До цього на арсеналі вибухали артилерійські снаряди на відкритих майданчиках зберігання.