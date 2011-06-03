Снаряди "Градів" почали вибухати в підземних сховищах
06:23, 03 червня 2011Світ
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Неофіційні дані з Удмуртії
Снаряди від реактивної системи залпового вогню "Град" почали вибухати в підземних сховищах на арсеналі в Удмуртії, повідомив РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах регіону.
"Снаряди від реактивної системи залпового вогню "Град" почали вибухати в сховищах, які розташовані під землею цього арсеналу", - сказав співрозмовник агентства.
До цього на арсеналі вибухали артилерійські снаряди на відкритих майданчиках зберігання.
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