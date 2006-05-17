Швейцарія стане ближчою до України

Федеральна міграційна служба Швейцарської Конфедерації обіцяє ретельно опрацювати правові аспекти української ініціативи стосовно подальшого спрощення візового режиму з Україною і надати офіційну відповідь найближчим часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося під час зустрічі делегації Федеральної міграційної служби Швейцарської Конфедерації, яку очолював заступник директора служби Урс фон АРБ, з заступником міністра закордонних справ України Миколою МАЙМЕСКУЛОМ.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, “у відповідь на ініціативу української сторони стосовно подальшого спрощення візового режиму з Україною шляхом збільшення терміну дії швейцарських багаторазових віз для українських громадян з одного до трьох років, перегляду процедури видачі віз консульськими установами Швейцарської Конфедерації з метою її полегшення, зниження тарифів консульського збору за видачу віз тощо, делегація Федеральної міграційної служби висловила готовність до зустрічних кроків, пообіцявши ретельно опрацювати правові аспекти згаданих пропозицій і надати офіційну відповідь найближчим часом”.

Також у ході зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва у міграційній сфері, зокрема стан виконання міжурядової Угоди про реадмісію осіб.

У ході переговорів сторони також обмінялися досвідом щодо практики діяльності українських та швейцарських державних органів з регулювання міграційної проблематики, механізму обміну інформацією та координації дій між причетними відомствами та МЗС, процесу розширення договірної бази стосовно реадмісії нелегальних мігрантів, вирішення питань надання дозволу на проживання шукачам притулку та біженцям, запровадження паспортно-візових документів з біометричними ідентифікаторами тощо.

Делегації схвально оцінили стан виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про реадмісію осіб, які перебувають на територіях держав незаконно, укладеної 11.07.2003 р.