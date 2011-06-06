У Перу лівий націоналіст оголосив про свою перемогу на виборах Президента

Лівий націоналіст, відставний офіцер Ольянта УМАЛА оголосив про свою перемогу на виборах Президента Перу.

Як повідомляє радіо «Свобода», за попередніми даними, в другому турі виборів, що відбувся в неділю, О.УМАЛА лише на 0,2% голосів випередив свою суперницю - Кеїко ФУХІМОРІ, дочку Альберта ФУХІМОРІ, котрий обіймав посаду Президента Перу в 90-і роки.

48-річний О.УМАЛА користується репутацією лівого популіста, близького до Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА. Під час передвиборної кампанії він, утім, виступав з помірних позицій.

Головна передвиборна обіцянка О.УМАЛИ - забезпечити справедливіший розподіл доходів країни від експорту різних видів сировини.