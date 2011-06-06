Британський міністр: Грузія наближається до вступу в НАТО

Велика Британія підтримує інтеграцію Грузії в НАТО і Євросоюз, заявив міністр оборони країни Джеральд Ховард під час зустрічі з віце-прем`єром Грузії Георгієм Барамідзе в Тбілісі.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу уряду Грузії, Г.Барамідзе і Дж.Ховард обговорювали питання співпраці Грузії і Великої Британії у сфері оборони і безпеки, а також питання, пов`язані з прискоренням процесу вступу Грузії в НАТО і Євросоюз за підтримки Великої Британії і інших провідних країн світу. Наголошувалося, що Грузія ефективно використовує головні інструменти, які наближають її вступ до НАТО: щорічну національну програму і комісію Грузія-НАТО.

Дж.Ховард виразив подяку Грузії за участь в операції в Афганістані.

Г.Барамідзе, натомість, звернув увагу Дж.Ховарда на необхідність врегулювання відносин Грузії і Росії, а також підкреслив необхідність "адекватної оцінки міжнародним співтовариством існуючої об`єктивної реальності, як і визнання окупації грузинських територій і етнічної чистки".