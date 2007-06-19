Померла ”перша леді” Куби (фото)
13:52, 19 червня 2007Світ
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Член Державної Ради, Політбюро і ЦК Компартії
|Вільма Еспін. Фото з сайту cubainforma.interfree.it
Вільмі Еспін було 77 років. Її вважали однією з найвпливовіших жінок країни.
Вона була активною учасницею політичного життя країни, членом Державної Ради, Політбюро і ЦК Компартії й депутатом парламенту, а також президентом кубинської Федерації жінок.
Вільма Еспін фактично відігравала в країні роль «першої леді», бо сам кубинський керівник Фідель Кастро ніколи не виставляв напоказ власне родинне життя.
Еспін брала активну участь у кубинській революції в 1950-х роках, коли був повалений режим диктатора Фульхенсіо Батісти.
За комуністичної влади вона виступала за права жінок і сексуальних меншин і домоглася зняття кримінальної відповідальності за гомосексуалізм.
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