Померла ”перша леді” Куби (фото)

13:52, 19 червня 2007
Світ
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Член Державної Ради, Політбюро і ЦК Компартії

Вільма Еспін. Фото з сайту cubainforma.interfree.it
На Кубі після тривалої хвороби померла дружина Рауля Кастро, який тимчасово виконує обов’язки голови держави, передає Радіо Свобода.

Вільмі Еспін було 77 років. Її вважали однією з найвпливовіших жінок країни.

Вона була активною учасницею політичного життя країни, членом Державної Ради, Політбюро і ЦК Компартії й депутатом парламенту, а також президентом кубинської Федерації жінок.

Вільма Еспін фактично відігравала в країні роль «першої леді», бо сам кубинський керівник Фідель Кастро ніколи не виставляв напоказ власне родинне життя.

Еспін брала активну участь у кубинській революції в 1950-х роках, коли був повалений режим диктатора Фульхенсіо Батісти.

Рауль Кастро, Вільма Еспін

За комуністичної влади вона виступала за права жінок і сексуальних меншин і домоглася зняття кримінальної відповідальності за гомосексуалізм.

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