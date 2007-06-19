Померла ”перша леді” Куби (фото)

На Кубі після тривалої хвороби померла дружина Рауля Кастро, який тимчасово виконує обов’язки голови держави, передає Радіо Свобода

Вільмі Еспін було 77 років. Її вважали однією з найвпливовіших жінок країни.

Вона була активною учасницею політичного життя країни, членом Державної Ради, Політбюро і ЦК Компартії й депутатом парламенту, а також президентом кубинської Федерації жінок.

Вільма Еспін фактично відігравала в країні роль «першої леді», бо сам кубинський керівник Фідель Кастро ніколи не виставляв напоказ власне родинне життя.

Еспін брала активну участь у кубинській революції в 1950-х роках, коли був повалений режим диктатора Фульхенсіо Батісти.

За комуністичної влади вона виступала за права жінок і сексуальних меншин і домоглася зняття кримінальної відповідальності за гомосексуалізм.