У Молдові оголошені офіційні підсумки виборів
01:09, 08 червня 2011Світ
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Лідірує Партія комуністів
У Молдові оголошені офіційні результати виборів до місцевих органів влади, які відбулися минулої неділі.
За даними Центрвиборчкому, на виборах в районні і муніципальні ради лідирує опозиційна Партія комуністів.
На виборах мера Кишинева жоден з кандидатів не набрав необхідних для перемоги в першому турі 50 відсотків голосів. Представник комуністів Ігор Додон одержав трохи більше 48 відсотків, чинний мер, кандидат Ліберальної партії Дорін Кіртоаке - 46 з половиною відсотків голосів.
За підсумками виборів до кишинівської муніципальної ради Партія комуністів одержала 26 з 51 мандата, повідомляє Радіо Свобода.
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