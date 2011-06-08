У Молдові оголошені офіційні підсумки виборів

У Молдові оголошені офіційні результати виборів до місцевих органів влади, які відбулися минулої неділі.

За даними Центрвиборчкому, на виборах в районні і муніципальні ради лідирує опозиційна Партія комуністів.

На виборах мера Кишинева жоден з кандидатів не набрав необхідних для перемоги в першому турі 50 відсотків голосів. Представник комуністів Ігор Додон одержав трохи більше 48 відсотків, чинний мер, кандидат Ліберальної партії Дорін Кіртоаке - 46 з половиною відсотків голосів.

За підсумками виборів до кишинівської муніципальної ради Партія комуністів одержала 26 з 51 мандата, повідомляє Радіо Свобода.