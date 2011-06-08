Президент США Барак Обама чекає, що Німеччина зіграє важливу роль в Лівії, коли Муаммар Каддафі піде зі свого поста. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Ангелою Меркель. Він зазначив, що буде необхідно зробити дуже багато, щоб допомогти населенню країни і лівійській економіці, передає Associated Press.

За словами голови Білого дому, разом з керівником уряду Німеччини вони обговорювали варіанти підтримки Лівії.

Б.Обама і А.Меркель сходяться на думці, що М.Каддафі повинен залишити владу і піти з посади, його відставка "абсолютно необхідна".

Збройні сили Німеччини не беруть участь у військовій операції в Лівії, нагадує РосБізнесКонсалтинг, раніше ФРН утрималася при голосуванні за лівійську резолюцію в Раді Безпеки ООН. Водночас, владв країни заморозила кошти М.Каддафі (6 млрд дол.).