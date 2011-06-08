Лукашенко наказав знизити ціни на пальне
22:12, 08 червня 2011Світ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав з ранку четверга знизити ціни на нафтопродукти.
"Давайте домовимося, що пальне з завтрашнього ранку буде не 5,2 (тисячі білоруських рублів), не 5,1, а 4,5 тисячі рублів", - сказав він у середу на нараді з питань економіки.
Лукашенко також зажадав, щоб надалі ціна на бензин не піднімалася різко, а була прив`язана до курсу долара, коли той встановиться.
У концерні "Білнафтохім" заявили про готовність виконати розпорядження президента.
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