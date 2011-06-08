Лукашенко наказав знизити ціни на пальне

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав з ранку четверга знизити ціни на нафтопродукти.

"Давайте домовимося, що пальне з завтрашнього ранку буде не 5,2 (тисячі білоруських рублів), не 5,1, а 4,5 тисячі рублів", - сказав він у середу на нараді з питань економіки.

Лукашенко також зажадав, щоб надалі ціна на бензин не піднімалася різко, а була прив`язана до курсу долара, коли той встановиться.

У концерні "Білнафтохім" заявили про готовність виконати розпорядження президента.