Назарбаєв скоротив термін президентства з 7 до 5 років

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписав поправки до конституційних законів "Про президента", "Про парламент і статус його депутатів", "Про вибори", "Про уряд".

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією прес-служби Н.НАЗАРБАЄВА, закони спрямовані на приведення їхніх норм у відповідність з поправками, внесеними до Конституції 21 травня 2007 року, тексти законів публікуються в офіційних ЗМІ.

У понеділок парламент Казахстану прийняв поправки до конституційного закону "Про президента", яким термін повноважень глави держави скорочується із семи до п`яти років.

Крім цього виключена норма, що передбачає припинення президентом діяльності в політичній партії на період здійснення повноважень глави держави. Документ уточнює повноваження президента щодо парламенту, уряду, судів і суддів, Центральної виборчої комісії, Національного банку, акимів (губернаторів).