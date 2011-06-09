Путін: всі питання вступу Росії до СОТ знято

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що всі питання вступу Росії, як члена Митного союзу, до Світової організації торгівлі (СОТ) знято.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на нараді у Москві.

«Як ви знаєте, під час переговорного процесу всі складні, часом спірні питання на двосторонній основі знято. Вони вирішені, у тому числі і питання, пов`язані зі вступом Росії до Митного союзу (Білорусь, Казахстан, Російська Федерація - УНІАН). Там теж було чимало питань, але і вони всі узгоджені і внесені відповідні корективи», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, зараз триває завершальний етап узгодження позицій у рамках багатосторонньої робочої групи з приєднання Росії до СОТ.

Російський прем`єр відзначив, що вступ Росії до СОТ не означає автоматичного, повного відкриття внутрішніх ринків перед іноземними товарами.

«Чутливі позиції, безумовно, будуть захищені вищими ставками митного тарифу. Ми діятимемо при цьому у суворій відповідності з правилами самої Світової організації торгівлі», - сказав він.

В.ПУТІН підкреслив, що Росія повною мірою збереже можливість використання усіх інструментів підтримки російських товаровиробників. Зокрема вживані країнами ВТО спеціальні захисні антидемпінгові і компенсаційні заходи.

«Це загальноприйнята практика, і до неї часто вдаються країни - члени СОТ для захисту своїх національних ринків», - сказав він.

Прем`єр наголосив, що Росія дістане доступ до відпрацьованого, налагодженого механізму СОТ з розв’язання торгових суперечок. Це дозволить відстоювати російські торговельно-економічні інтереси на якісно новій основі, додав він.

«Зараз російські компанії-експортери дуже часто стикаються з несумлінною конкуренцією на зовнішніх ринках. За приблизними підрахунками, втрати наших компаній від такої практики оцінюються приблизно у 2,5 млрд. доларів. Зрозуміло, приєднання до СОТ поліпшить доступ наших товарів – традиційних товарів і товарів високотехнологічного експорту, які у нас збільшуються з року в рік – на зовнішні ринки», - сказав В.ПУТІН.

Довідка УНІАН. Росія розпочала переговори про вступ до СОТ у 1995 році.