Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує ціну на російську нафту в 2011 році у розмірі 104 дол. за барель, у 2012 році – 103 дол. за барель.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав глава місії МВФ в РФ - заступник директора Європейського управління МВФ Юха КАХОНЕН.

«У своїх прогнозах ми використовуємо загальний прогноз цін на нафту, який складається для всіх країн. Щодо Росії це означає ціну на нафту нинішнього року на рівні 104 дол. за барель і на 1 долар менше - наступного року. Тобто наступного року – 103 дол. за барель», - сказав Ю.КАХОНЕН.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує уповільнення зростання ВВП Російської Федерації у середньостроковій перспективі до рівня нижче за 4%.

За словами Юхи КАХОНЕНА, високі ціни на нафту створюють хороші можливості для Росії щодо здійснення реформ і підвищення економічного зростання. Проте політика, що нині проводиться, здається недостатньо амбітною і зосередженою на потрібних напрямах.

«При продовженні здійснення нинішньої політики, за нашими прогнозами, зростання у нинішньому році становитиме 4,8%, наступного року - 4,5%, а у середньостроковій перспективі знизиться до рівня менш як 4%», - сказав Ю.КАХОНЕН.

За його словами, інфляцію в РФ на поточний рік МВФ прогнозує у 8%, наступного року - 7,2%.

Він підкреслив, що РФ могла б досягти набагато вищих результатів - на рівні 6%, якби проводила необхідні реформи.

Ю.КАХОНЕН також зазначив, що МВФ прогнозує дефіцит бюджету РФ у 2011 році у розмірі 1% ВВП, у 2012 році - на рівні близько нуля.

За його словами, відплив капіталу з РФ продовжиться у 2011 році. Він зазначив, що одними з ключових причин відпливу капіталу з РФ є політична невизначеність напередодні президентських виборів, а також несприятливий інвестиційний клімат.