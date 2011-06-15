Сьогодні - повне затемнення Місяця

У середу, 15 червня, відбудеться повне затемнення Місяця, повна фаза якого триватиме 1 годину 40 хвилин. Як повідомляє ТСН, майбутнє затемнення - той досить рідкісний випадок, коли Місяць проходить через центр тіні Землі.

Свідками унікального явища стануть мешканці України, Росії (за винятком Далекого Сходу), Європи, східної частини Африки, Східної Азії та Австралії.

Під час центрального моменту так званого "Великого місячного затемнення" тінь Землі потрапить до центру диска Місяця, а також з невеликим зсувом у бік більш світлої (південної) частини диска.

Почнеться затемнення о 22:20 за київським часом, а максимальної фази досягне о 23:20, коли тінь червонуватого кольору закриє Місяць. Повна фаза затемнення триватиме 1 годину 40 хвилин. Місяць буде перебувати в сузір`ї Змієносця.

Затемнення відбуватиметься в той час, коли Земля максимально віддалена від Сонця, а сам супутник знаходиться дуже низько над горизонтом.

Останнє подібне місячне затемнення пройшло 16 липня 2000 року, наступне центральне повне місячне затемнення відбудеться 27 липня 2018 року.