Майже половина європейців - за розширення ЄС (опитування)

Майже половина (49%) європейців підтримують подальше розширення Європейського союзу, 39% - виступають проти, 12% - поки не визначилися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать дані оприлюдненого 20 червня дослідження, проведеного TNS Opinion & Social.

Найбільшу підтримку подальшому розширенню ЄС висловлюють громадяни Польщі (76%), Литви (68%), Словенії та Румунії (по 67%).

Найменшу – громадяни Франції (32%), Австрії (28%) та Люксембургу (25%).

Опитування проводилося з 10 квітня по 15 травня в усіх країнах - членах ЄС. Загалом було опитано 26720 респондентів віком старше за 15 років. Похибка вибірки становить 1,9%-3,1%.