Клюєв обговорив вільну торгівлю з лордом Мендельсоном

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ під час зустрічі з членом Палати лордів Парламенту Великої Британії, колишнім комісаром Єврокомісії з питань торгівлі Пітером МЕНДЕЛЬСОНОМ обговорив хід переговорного процесу щодо укладення угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україно і Євросоюзом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

А.КЛЮЄВ зазначив, що уряд максимально враховує досвід інших країн у проведенні економічних і соціальних реформ, і Україна впевнено рухається шляхом реформ і робить все можливе для створення сприятливих умов для інвесторів.

Своєю чергою П.МЕНДЕЛЬСОН відзначив успіхи України на цьому шляху, повідомляє прес-служба А.КЛЮЄВА.