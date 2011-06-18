Словаччина вперше направить до Афганістану 20 спецназівців

Словаччина вперше направить до Афганістану у вересні цього року 20 спецназівців з 5-го елітного полку спеціального призначення, дислокованого в Жиліні, повідомляє словацьке інформагентство TASR з посиланням на заяву міністра оборони країни Любомира Галко.

"Ми вперше направимо 20 спецназівців до Афганістану, які займатимуться як спецопераціями, так і навчанням Афганської народної армії і сил безпеки", - цитує повідомлення РІА "Новости".

Згідно з рішенням парламенту Словаччини, в операції ISAF в Афганістані беруть участь 346 словацьких військовослужбовців.

В операціях на території Афганістану беруть участь багатонаціональний контингент антитерористичної коаліції, який очолюють представники Командування збройних сил США, а також контингент Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (International Security Assistance Force - ISAF) під командуванням представників НАТО.

Основні завдання обох контингентів, - пошук і знищення бойовиків ісламського руху "Талібан" і міжнародного терористичного угрупування "Аль-Каїда".