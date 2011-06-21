Внаслідок жорсткої посадки Ту-134 в Карелії багато жертв

Внаслідок жорсткої посадки під Петрозаводськом Ту-134 з Москви, на борту якого були 43 людини, включаючи вісьмох дітей, за попередніми даними, багато жертв, повідомив РІА "Новости" офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

"За один кілометр від злітно-посадкової смуги зробив жорстку посадку Ту-134 "Москва-Петрозаводськ". На борту перебували 43 пасажири, серед яких вісім дітей, і п`ять членів екіпажу. За попередніми даними, багато загиблих. Розглядаються всі версії, зокрема людський чинник (помилка екіпажу, наземні чинники і технічні несправності)", - сказав співрозмовник агентства.