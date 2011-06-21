Лукашенко відправив у відставку голову Нацбанку

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відправив у відставку голову правління Національного банку Білорусі Петра ПРОКОПОВИЧА за станом здоров`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, виконуючим обов`язки голови правління Нацбанку призначено Юрія АЛІМОВА.

"Юрій АЛІМОВ до цього призначення працював першим заступником голови правління цього відомства", - повідомляє прес-служба О.ЛУКАШЕНКА.

Водночас, у повідомленні стосовно П.ПРОКОПОВИЧА не фігурує слово "відставка". "Керівник Національного банку Петро ПРОКОПОВИЧ, який нещодавно переніс серйозну операцію на серці, має протягом найближчих місяців пройти курс медичної реабілітації", - пояснює прес-служба Президента Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у травні Національний банк Білорусі девальвував національну валюту на 55%. Унаслідок такого рішення автомобільне пальне у Білорусі подорожчало на 20%, а обіцяна Президентом О.ЛУКАШЕНКОМ перед грудневими виборами середня зарплата в 500 доларів, за підрахунками незалежних економістів, скоротилася до 200 доларів.

З початку цього року білоруський рубль знецінився більш ніж на 70%.

Після того, як на початку 2009 року відбулася 20-процентна девальвація, О.ЛУКАШЕНКО неодноразово заявляв, що більше раптового і одномоментного знецінення валюти не буде.

69-річний П.ПРОКОПОВИЧ на початку квітня переніс операцію на серці. 23 травня управління інформації спеціальним прес-релізом поінформувало, що П.ПРОКОПОВИЧ офіційно приступив до виконання своїх посадових обов`язків, проте незабаром глава НББ знов пішов на лікарняний.

Ю.АЛИМОВ на посаді першого заступника голови правління НББ займався питаннями монетарної політики, економічного аналізу і прогнозування, а також стану платіжного балансу, зведеної статистичної інформації і міжнародної міжбанківської співпраці.