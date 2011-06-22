Сенат США дозволив використовувати військову силу в Лівії ще рік
01:52, 22 червня 2011Світ
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Але тільки заради національних інтересів
Сенат США прийняв резолюцію на використання військової сили в Лівії ще впродовж. Як повідомили представники американської влади, президент країни Барак Обама дістав можливість направляти для участі в операції НАТО американських військовослужбовців. Двопартійну угоду представили Джон Керрі і Джон Маккейн, передає Associated Press.
Водночас у документі наголошується, що голові Білого дому надається можливість використовувати війська обмежено і лише на підтримку національних інтересів США.
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