Сенат США дозволив використовувати військову силу в Лівії ще рік

01:52, 22 червня 2011
Світ
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Але тільки заради національних інтересів 

Сенат США прийняв резолюцію на використання військової сили в Лівії ще впродовж. Як повідомили представники американської влади, президент країни Барак Обама дістав можливість направляти для участі в операції НАТО американських військовослужбовців. Двопартійну угоду представили Джон Керрі і Джон Маккейн, передає Associated Press.

Водночас у документі наголошується, що голові Білого дому надається можливість використовувати війська обмежено і лише на підтримку національних інтересів США.

 

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