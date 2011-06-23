ОБСЄ постійно стежить за становищем опозиції і ЗМІ в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Марк Перрен де БРІШАМБО сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, як він розцінює ситуацію зі становищем опозиції і свободою преси в Україні.

Зокрема, за його словами, верховний представник зі свободи преси стежить за ситуацією в Україні і у разі виявлення утисків прав журналістів надсилає листи керівникам країн - членів ОБСЄ, зокрема України.

За словами М.БРІШАМБО, так само поводиться комісар, що відповідає за права меншин. «Якщо він бачить, що певна група, яка може вважатися меншиною, якщо її права якимсь чином ущемляються, він надсилає такі самі листи і звернення до глав держав, де детально описуються порушення», - відзначив він.

«Ми це називаємо непублічною дипломатією», - сказав генсекретар ОБСЄ.

За його словами, комісари ОБСЄ знайомі з ситуацією в Україні.

М.БРІШАМБО відзначив, що офіційної оцінки з боку ОБСЄ щодо ситуації в Україні не було. При цьому він підкреслив, що Україна виконує дуже важливу роль у житті ОБСЄ, і в 2013 році буде головою організації.

«Саме Україна буде центром ухвалення політичних рішень і стане центром уваги не тільки з боку регіональних властей, але і світових. Саме після цього спостерігатимуться постійні візити до України з боку високопосадовців, і ми очікуємо, що будуть більш жорсткі заклики до українських властей з тим, щоб врегулювати будь-які питання, які будуть на порядку денному», - сказав генсек ОБСЄ.