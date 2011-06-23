Економіка США росте гірше, ніж чекали

ФРС США дала більш песимістичний прогноз на перспективи відновлення економіки після кризи. За новими оцінками, до кінця року економіка США зросте на 2,7-2,9%, а не на 3,1-3,3%, як прогнозувалося раніше, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на радіостанцію Europe1.

Крім того, за новим прогнозом, рівень безробіття в США наприкінці року буде на рівні 8,6-8,9%. Два місяці тому регулятор прогнозував, що цей показник становитиме 8,4-8,7%. Інфляція досягне рівня 2,3-2,5% в річному обчисленні.