Два землетруси сталися біля берегів Японії

На північному сході Японії з інтервалом у хвилину сталися два сильні землетруси магнітудою 6,8 і 6,7, повідомляє ВВС посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи зафіксовані в морі біля берегів острова Хонсю, за 136 кілометрів від міста Хатінохе.

У Токіо, висота цунамі, який уже досяг північного узбережжя країни, не перевищувала 50 сантиметрів. Повідомлення про руйнування не надходили.