Теракт в Індії: четверо загинули, більше 20 поранені
12:31, 23 червня 2007Світ
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Вибух прогримів поряд з мечеттю
У індійському місті Гувахаті вранці у суботу, 23 червня, стався вибух, загинули чотири людини, щонайменше 20 поранено, повідомляє РІА "Новости".
За даними представника місцевої поліції, потужний вибуховий пристрій був приведений в дію біля овочевого ринку, навпроти однієї з міських мечетей. Жертвами вибуху стали перехожі і відвідувачі ринку.
Про подробиці інциденту поки не повідомляється.
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