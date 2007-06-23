Теракт в Індії: четверо загинули, більше 20 поранені

12:31, 23 червня 2007
Світ
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Вибух прогримів поряд з мечеттю

У індійському місті Гувахаті вранці у суботу, 23 червня, стався вибух, загинули чотири людини, щонайменше 20 поранено, повідомляє РІА "Новости".

За даними представника місцевої поліції, потужний вибуховий пристрій був приведений в дію біля овочевого ринку, навпроти однієї з міських мечетей. Жертвами вибуху стали перехожі і відвідувачі ринку.

Про подробиці інциденту поки не повідомляється.

 

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