В гарячу зону «Фукусіми» таки підуть японські пенсіонери?

Ліквідовувати наслідки аварії на японській АЕС "Фукусіма-1" відправиться група колишніх інженерів пенсійного віку. Про це повідомляє Bloomberg.

Очолить "Корпус досвідчених ветеранів", учасниками якого записалися вже понад 200 осіб, включаючи колишніх працівників атомної промисловості, колишній інженер компанії Sumitomo Metal Industries 72-річний Ясутеру ЯМАДА (Yasuteru Yamada). За його словами, уряд Японії вже підтримав його ініціативу, і тепер Я.ЯМАДІ залишилося одержати згоду на проведення операції з боку оператора АЕС, компанії «Терсо».

Як передає Лента.ру, на даний час «Терсо» активно займається пошуком працівників для ліквідації наслідків серії вибухів на реакторах АЕС "Фукусіма-1". За даними на 19 червня, в зоні з підвищеним радіаційним фоном поряд з АЕС було задіяно трохи більше тисячі співробітників компанії. Основним їх завданням є відновлення системи охолодження реакторів і відкачування 105 мільйонів літрів радіоактивної води, яка скопилася на станції. Відкачування забрудненої води необхідне ще і тому, що, на думку експертів, існує значний ризик радіоактивного зараження прибережних вод Японії.

Як заявив Я.ЯМАДА, який має намір очолити групу з п`яти колишніх інженерів, він і його товариші повністю усвідомлюють ступінь небезпеки, який їм загрожує. Вони, зокрема, мають проводити роботи безпосередньо у будівлях пошкоджених енергоблоків АЕС. За різними даними, рівень радіації всередині енергоблоків може сягати одного зіверту на годину за діючого в Японії обмеження в 250 міллізівертів на рік. Перебування в зоні з таким рівнем радіації протягом чотирьох годин може призвести до смерті протягом кількох місяців. "Я морально готовий до смерті, але я не камікадзе. Я намагатимуся максимально себе захистити і повернутися назад живим", - пояснив Я.ЯМАДА.

Для забезпечення безпеки своїх робітників «Терсо» планує додатково закупити 500 охолоджувальних жилетів: температура у будівлях енергоблоків залишається високою.

Нагадаємо, серія вибухів на АЕС "Фукусіма-1" сталася 11 березня 2011 року після землетрусу і цунамі. У результаті з ладу вийшли системи автоматичного охолодження реакторів. У районі станції різко підвищився радіаційний фон. Жителі населених пунктів, розташованих в радіусі 20 кілометрів від "Фукусіми-1", були евакуйовані. На початку червня стало відомо, що кількість радіоактивного матеріалу, викинутого в атмосферу в перші дні після серії аварій на "Фукусімі-1", недооцінили удвічі.