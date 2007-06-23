Качинський пишається успіхом плану ”Б”
"Для нас це підходить навіть більше, ніж квадратний корінь..."
Глава польського уряду Ярослав КАЧИНСЬКИЙ назвав «успіхом» результати саміту Європейського Союзу, на якому Варшаві вдалося відкласти вступ нових правил прийняття рішень у блоці.
Як повідомляє Associated Press, Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що дякувати за це треба його братові-близнюкові Леху.
«Це успіх для Польщі, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ. - І це успіх Леха КАЧИНСЬКОГО», - сказав він.
За словами польського прем`єра, Польща підготувала план «Б», і в результаті він був прийнятий.
«Для нас це підходить навіть більше, ніж квадратний корінь», - сказав польський прем`єр-міністр.
Варшава пропонувала раніше наділити голос кожної країни вагою, пропорційною кореню квадратному з її населення. У результаті було прийнято формулу, яка дає Польщі непропорційну її населенню вагу до 2014 року, а також - з деяким застереженнями - ще на подальші три роки.
З 2017 року рішення, які вимагають підтримки кваліфікованої більшості, прийматимуться 55% держав і представниками 65% населення Європейського Союзу.
Як повідомляв УНІАН, під час майже 19-годинних безперервних переговорів, що пройшли 22-23 червня, Польща пропонувала відкласти набрання чинності нової системи підрахунку голосів до 2020 року. Для досягнення компромісу Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР і президент Литви Валдас АДАМКУС провели тривалі переговори з Я.КАЧИНСЬКИМ, який перебував у Варшаві, хоча представляти Польщу в Раді ЄС, відповідно з її конституційною системою, має Президент, Л.КАЧИНСЬКИЙ.