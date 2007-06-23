Качинський пишається успіхом плану ”Б”

Глава польського уряду Ярослав КАЧИНСЬКИЙ назвав «успіхом» результати саміту Європейського Союзу, на якому Варшаві вдалося відкласти вступ нових правил прийняття рішень у блоці.

Як повідомляє Associated Press, Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що дякувати за це треба його братові-близнюкові Леху.

«Це успіх для Польщі, - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ. - І це успіх Леха КАЧИНСЬКОГО», - сказав він.

За словами польського прем`єра, Польща підготувала план «Б», і в результаті він був прийнятий.

«Для нас це підходить навіть більше, ніж квадратний корінь», - сказав польський прем`єр-міністр.

Варшава пропонувала раніше наділити голос кожної країни вагою, пропорційною кореню квадратному з її населення. У результаті було прийнято формулу, яка дає Польщі непропорційну її населенню вагу до 2014 року, а також - з деяким застереженнями - ще на подальші три роки.

З 2017 року рішення, які вимагають підтримки кваліфікованої більшості, прийматимуться 55% держав і представниками 65% населення Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, під час майже 19-годинних безперервних переговорів, що пройшли 22-23 червня, Польща пропонувала відкласти набрання чинності нової системи підрахунку голосів до 2020 року. Для досягнення компромісу Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР і президент Литви Валдас АДАМКУС провели тривалі переговори з Я.КАЧИНСЬКИМ, який перебував у Варшаві, хоча представляти Польщу в Раді ЄС, відповідно з її конституційною системою, має Президент, Л.КАЧИНСЬКИЙ.