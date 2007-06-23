У Празі протестують проти соціально-економічних реформ

Більш як 35 тисяч людей взяли участь у мітингу протесту проти соціально-економічних реформ чеського уряду. Акція пройшла в центрі Праги на Вацлавській площі, передає ІТАР-ТАСС.

Лідери Чесько-Моравської конфедерації профспілок /ЧМКП/, основного організатора мітингу, залишились задоволені його підсумками. Профспілки розраховують на активізацію діалогу з кабінетом міністрів прем`єр-міністра Мірека ТОПОЛАНЕКА. У разі, якщо їхні вимоги не будуть враховані, профспілки погрожують загальнонаціональним страйком.

ЧМКП вважає, що проект урядових реформ, який планується затвердити в парламенті вже в найближчі тижні, завдасть шкоди інтересам малозабезпечених і середньому класу. Плановані перетворення в оподаткуванні підуть на користь лише заможним громадянам. А сьогодні М.ТОПОЛАНЕК підтвердив готовність уряду до конструктивного діалогу з профспілками. Прем`єр висловив переконаність у необхідності реформ, мета яких - зниження бюджетного дефіциту і заохочення підприємницької активності громадян. Він не сумнівається, що перетворення "принесуть користь усім членам суспільства".