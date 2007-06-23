Слабкий долар послаблює європейську промисловість

Послаблення курсу долара щодо єдиної європейської валюти - євро - негативно впливає на конкурентоспроможність промисловості Європи, заявив президент Франції Ніколя Саркозі. "Як можуть залишатися конкурентоздатними наші промислові групи, якщо долар на 34% менший від євро?", - цитує Reuters слова французького президента, сказані їм на прес-конференції, що відбулася в рамках авіасалона в Ле Бурже.