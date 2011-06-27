Чавес повернеться до 200-річчя звільнення від іспанців

Рідний брат президента Венесуели Уго Чавеса і губернатор штату Баринас Адан Чавес виступив з різкою заявою на тлі публікацій про критичний стан здоров`я У.Чавеса. У своїй промові він заявив, що справжні послідовники ідей лідера в разі потреби не повинні боятися взяти до рук зброю і відстоювати свої ідеали, утім, одразу додав, що основна їх зброя - це виборчий бюлетень, передає Associated Press.

Свою промову А.Чавес закінчив, процитувавши Че Гевару: "Це буде непробачно, якщо ми обмежимо свою боротьбу тільки виборами і не застосуємо інших форм боротьби аж до збройного опору".

Венесуельський лідер, нагадує РосБізнесКонсалтинг, нещодавно прооперований в одній з кубинських клінік, з 12 червня не з`являвся на публіці або в ефірі.

Західні політологи схильні вважати, що така заява, зроблена на тлі чуток про тяжкий стан У.Чавеса, дає ще більше приводу для занепокоєння.

Зі свого боку практично щодня представники вищого керівництва країни і близькі родичі заявляють про те, що президент скоро повернеться на батьківщину і приступить до виконання обов`язків.

"Чавес видужує, і, слава богу, 5 липня він повернеться до Венесуели", - заявив, зокрема, голова парламенту Фернандо Сото Рохас, відповідаючи на питання журналістів, і категорично спростував інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про те, президент хворий на рак.

10 червня Чавес був прооперований у зв`язку з "внутрішньотазовим абсцесом". Після операції 56-річний лідер Венесуели заявив, що почувається краще.

У суботу газета El Nuevo Herald повідомила з посиланням на джерело в розвідці США, що Чавес перебуває "в критичному стані", госпіталізований із раковим захворюванням. Американський телеканал Fox News навів дані, згідно з яким, операція на тазовий абсцес може спричинити різні ускладнення, включаючи післяопераційне зараження.

5 липня у Венесуелі заплановані урочисті заходи у зв`язку з 200-річчям звільнення країни від іспанських завойовників, зазначає РІА "Новости". Як очікується, до Каракаса приїдуть десятки голів держав і урядів з країн Латинської Америки і Карибського басейну.