Гаагський суд видав ордер на арешт Каддафі і його сина

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (МКС) видав ордер на арешт Муаммара Каддафі, повідомляє Reuters.

Раніше прокурор МКС закликав суддів санкціонувати арешт Каддафі та двох його наближених за звинуваченням у військових злочинах. Йшлося про сина полковника Сейфа аль-Іслама Каддафі, а також про начальника лівійської розвідки Абдуллу аль-Санусі. Ордери на їх арешт були підписані одночасно з ордером на арешт Муаммара Каддафі.

Каддафі звинувачується в застосуванні збройних сил проти учасників антиурядових демонстрацій, які почалися в Лівії в лютому 2011 року. Як стверджують прокурори, за наказом полковника завдавали ударів по житлових кварталах, а також по учасниках похоронних процесій і по людях, які прямували до мечеті або виходили після богослужіння.

За версією звинувачення, син і начальник розвідки Каддафі несуть відповідальність за накази і розпорядження, які призвели до загибелі цивільних осіб у ході збройного протистояння з повстанцями.

У Тріполі, нагадує Лента.ру, ще раніше заявляли, що юрисдикція Гаагського суду на Лівію не поширюється, оскільки країна не підписувала статут МКС. Крім того, офіційні лівійські спікери наголошували, що розслідування МКС проводилися тільки на території, контрольованій повстанцями, і тому не є об`єктивними.