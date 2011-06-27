Президент Монголії присвятив день військовій Академії у Львові

Сьогодні у Львові Президент Монголії Цахіагійн ЕЛБЕГДОРЖ взяв участь в урочистому засіданні Вченої ради Академії сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного, де йому було присвоєно звання "Почесний доктор Академії сухопутних військ".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації. (Президент Монголії в 1983-1988 рр. вчився у Львові у Військово-політичній академії - нині Академії сухопутних військ - за фахом журналістика).

Начальник Академії сухопутних військ Павло ТКАЧУК також вручив Президенту Монголії диплом, мантію і пам’ятну медаль.

«Впевнений, що присвоєння почесного звання Президенту Монголії стане нашим внеском у розвиток українсько-монгольських відносин», - зазначив у вітальному слові П.ТКАЧУК.

У свою чергу Ц.ЕЛБЕГДОРЖ висловив щиру вдячність керівництву Академії за теплий прийом і за це почесне звання.

«Приємно, що це звання я отримую в моєму рідному навчальному закладі. Не в останню чергу завдяки знанням, які я отримав від викладачів цього вишу, ми змогли змінити нашу країну. Зараз Монголія стала на демократичний шлях розвитку», - відзначив Президент Монголії.

Також Ц.ЕЛБЕГДОРЖ ознайомився з експозицією музею Академії, а також оглянув повітряно-десантний комплекс, стрілецький навчально-тренувальний комплекс, навчально-тренувальний комплекс водіння, кафедру тактики, центр імітаційного моделювання.

Крім того, Ц.ЕЛБЕГДОРЖ взяв участь у покладанні квітів до Пам’ятного знаку полеглим випускникам в роки Великої Вітчизняної війни та посадив дерево на Алеї почесних гостей та працівників Академії.