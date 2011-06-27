Зниклому "кротові" дали 25 років навздогін

Московський окружний військовий суд заочно засудив колишнього полковника Служби зовнішньої розвідки Росії Олександра ПОТЄЄВА до 25 років ув’язнення, визнавши його винним у видачі США 10 розвідників-нелегалів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, також суд визнав О.ПОТЄЄВА державним зрадником і дезертиром, а також позбавив його військового звання «полковник» і нагород.

За інформацією російських ЗМІ, незадовго до початку візиту до Вашингтона Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в червні 2010 року О.ПОТЄЄВ втік до США. На той момент він обіймав високий пост - був заступником начальника американського відділу управління нелегальної розвідки СЗР.

Як повідомляв УНІАН, американська влада затримала 11 чоловік за звинуваченням у роботі на російські спецслужби 10 червня 2010 року. Десятьом із них були пред`явлені звинувачення у шпигунстві та відмиванні грошей.

За версією влади, всі вони працювали на російську розвідку під прикриттям і виконували різні завдання, зокрема, збирали інформацію про розробки в галузі озброєння. Також до їхнього завдання входило налагодження контактів із впливовими особами. Генеральний прокурор США Ерік ХОЛДЕР заявляв, що Росія платила своїм агентам "сотні тисяч доларів".

8 липня відбувся суд, на якому обвинувачені частково визнали свою провину. Натомість суддя засудила їх до термінів, які вони вже відбули в ув`язненні, і розпорядилася негайно депортувати. Наступного дня шпигуни прибули до Відня, де їх обміняли на чотирьох росіян, раніше помилуваних Президентом РФ Д.МЕДВЕДЄВИМ.