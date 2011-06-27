Повстанці пропонують судити Каддафі в Лівії

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав сьогодні ордер на арешт Муамара Каддафі, його сина Сейф аль-Іслама та голови лівійської розвідки Абдулли ас-Сенусси. Їх звинувачують у злочинах проти людяності під час придушення виступів проти режиму.

Лідери повстанців вітали рішення суду в Гаазі. У спеціальній заяві представник Національної перехідної ради, сформованої лівійськими повстанцями, закликав світову спільноту заарештувати Каддафі і судити його в Лівії.

За даними правозахисників, за час збройного протистояння, що почалося в лютому, в Лівії загинули тисячі людей. Сьогодні виповнилося сто днів з початку військової операції сил західної коаліції в Лівії, нагадує Радіо Свобода.