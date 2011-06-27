Учасниць акцій протесту примусово перевіряли на цноту
23:33, 27 червня 2011Світ
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Єгипетські військові визнають
За інформацією правозахисної організації "Міжнародна амністія", єгипетські військові визнали, що влаштовували жінкам-демонстранткам примусові перевірки на цноту.
За заявою "Міжнародної амністії", ці перевірки є нічим іншим як катуванням.
Зі свого боку голова військової розвідки виправдовував ці перевірки як захід, спрямований на захист солдатів від звинувачень у зґвалтуванні. На зустрічі з правозахисникам в Каїрі воєначальник пообіцяв, що більше таких перевірок не буде, передає Бі-бі-сі.
Повідомлення про тести на цноту почали з`являтися після акцій протесту, що охопили єгипетську столицю в березні, - через два місяці після усунення президента Хосні Мубарака.
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